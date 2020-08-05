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9:27   5 Августа 2020
Политика

Калашников ответил на высказывание Лукашенко о "пожаре до Владивостока"

Калашников ответил на высказывание Лукашенко о "пожаре до Владивостока"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ничего страшного в адрес России не сказал. Такого мнения придерживается глава Комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников.

Он считает, что белорусский лидер ничего обидного не сказал, оценивая ситуацию с задержанными в Белоруссии россиянами.

Калашников отметил, что в этой ситуации прозвучали только голословные заявления. Парламентарий подчеркнул, что Россия не заинтересована в дестабилизации обстановки в соседней стране. Подробнее об этом в материале РИА Новости.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #лукашенко #калашников

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