Калашников ответил на высказывание Лукашенко о "пожаре до Владивостока"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ничего страшного в адрес России не сказал. Такого мнения придерживается глава Комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников.

Он считает, что белорусский лидер ничего обидного не сказал, оценивая ситуацию с задержанными в Белоруссии россиянами.

Калашников отметил, что в этой ситуации прозвучали только голословные заявления. Парламентарий подчеркнул, что Россия не заинтересована в дестабилизации обстановки в соседней стране. Подробнее об этом в материале РИА Новости.