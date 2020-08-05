Госдепартамент продолжает безосновательно пытаться приписать России участие в кризисе в Ливии. Правительство США в очередной раз выдвинуло бездоказательные вбросы в адрес Москвы.

Власти США озабочены эскалацией ливийского кризиса, сообщается в заявлении советника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена. По информации Вашингтона, некоторые иностранные силы снова пытаются использовать конфликт в собственных интересах, в том числе для оправдания присутствия своей армии на ливийской территории.

Однако подобные задачи в Ливии, о которых заявляет США, пока преследует лишь Анкара, являющаяся союзником США по НАТО, пишет Федеральное агентство новостей.

Власти США ранее бездоказательно делали заявления о якобы присутствии ЧВК "Вагнер" в Ливии. Однако они не подкрепляли свои заявления какими-либо доказательствами. Журналисты ФАН несколько раз разоблачали подобные фейки, доказывая их недостоверность.