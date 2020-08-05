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 Мечты США о ледокольном флоте в Арктике «замерзли» на Ближнем Востоке

Мечты США о ледокольном флоте в Арктике «замерзли» на Ближнем Востоке
9:22   5 Августа 2020
Политика

США продолжают не замечать вмешательство Турции во внутриливийские дела

США продолжают не замечать вмешательство Турции во внутриливийские дела

Госдепартамент продолжает безосновательно пытаться приписать России участие в кризисе в Ливии. Правительство США в очередной раз выдвинуло бездоказательные вбросы в адрес Москвы.

Власти США озабочены эскалацией ливийского кризиса, сообщается в заявлении советника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена. По информации Вашингтона, некоторые иностранные силы снова пытаются использовать конфликт в собственных интересах, в том числе для оправдания присутствия своей армии на ливийской территории.

Однако подобные задачи в Ливии, о которых заявляет США, пока преследует лишь Анкара, являющаяся союзником США по НАТО, пишет Федеральное агентство новостей.

Власти США ранее бездоказательно делали заявления о якобы присутствии ЧВК "Вагнер" в Ливии. Однако они не подкрепляли свои заявления какими-либо доказательствами. Журналисты ФАН несколько раз разоблачали подобные фейки, доказывая их недостоверность.

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Автор: Илья Романович
#сша #рф #ЧВК "Вагнер"

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