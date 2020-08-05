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9:18   5 Августа 2020
Общество

Иностранцы смогут посетить РФ для коротких командировок без виз

Иностранцы смогут посетить РФ для коротких командировок без виз

Правительство РФ сняло ограничение на безвизовый въезд иностранцев в Россию с целью краткосрочных командировок. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Высококвалифицированные специалисты из-за рубежа смогут посетить Россию без виз для кратковременных командировок, если они имеют работу на территории государства. Документ, подписанный Мишустиным, опубликован на официальном сайте правительства.

Просьбу об этом сделали деловые ассоциации, руководство дипмиссий и бизнес. Иностранные граждане смогут въехать в РФ на основании специального списка, говорится в опубликованном сообщении.

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Автор: Илья Романович
#иностранцы #командировки #мишустин

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