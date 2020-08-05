Иностранцы смогут посетить РФ для коротких командировок без виз

Правительство РФ сняло ограничение на безвизовый въезд иностранцев в Россию с целью краткосрочных командировок. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Высококвалифицированные специалисты из-за рубежа смогут посетить Россию без виз для кратковременных командировок, если они имеют работу на территории государства. Документ, подписанный Мишустиным, опубликован на официальном сайте правительства.

Просьбу об этом сделали деловые ассоциации, руководство дипмиссий и бизнес. Иностранные граждане смогут въехать в РФ на основании специального списка, говорится в опубликованном сообщении.