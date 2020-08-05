Россияне назвали пять главных причин увольнения с работы

Жители РФ назвали пять основных причин увольнения с текущего места работы. Об этом сообщает "Работа.ру".

РИА Новости со ссылкой на исследование отмечает, что большинство опрошенных (31% респондентов) назвали основной причиной увольнения отказ работодателя повышать зарплату. На втором месте по популярности (15%) стали "выгорание" и стресс.

Четвертое место заняло желание работать около дома (10%) и уделять больше времени семье (7%). На пятом месте (4% опрошенных) — желание поменять место работы в связи с конфликтами в коллективе или переездом.