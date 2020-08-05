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8:01   5 Августа 2020
Общество

Академик РАН назвал причины возникновения рака у здоровых людей

Академик РАН назвал причины возникновения рака у здоровых людей

Онкологические заболевания могут возникнуть даже в генетически здоровых семьях, на что есть свои причины. Об этом рассказал главный онколог Минздрава России, академик РАН, заслуженный врач РФ Андрей Каприн.

Онколог рассказал, что только 15% случаев появления онкологии можно объяснить генетикой. Академик сообщил, что с возрастом и определенным образом жизни могут происходить мутации в организме. Каприн назвал курение привычкой, которая в 30 раз может увеличить риск возникновения раковой опухоли. Об этом пишет "Российская газета".

Вредные привычки увеличивают риски появления рака даже у генетически здоровых людей, отметил врач. По его словам, после десяти лет с момента бросания курить легкие смогут очиститься.

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Автор: Илья Романович
#алкоголь #курение #онколог

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