Академик РАН назвал причины возникновения рака у здоровых людей

Онкологические заболевания могут возникнуть даже в генетически здоровых семьях, на что есть свои причины. Об этом рассказал главный онколог Минздрава России, академик РАН, заслуженный врач РФ Андрей Каприн.

Онколог рассказал, что только 15% случаев появления онкологии можно объяснить генетикой. Академик сообщил, что с возрастом и определенным образом жизни могут происходить мутации в организме. Каприн назвал курение привычкой, которая в 30 раз может увеличить риск возникновения раковой опухоли. Об этом пишет "Российская газета".

Вредные привычки увеличивают риски появления рака даже у генетически здоровых людей, отметил врач. По его словам, после десяти лет с момента бросания курить легкие смогут очиститься.