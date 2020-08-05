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7:27   5 Августа 2020
Политика

Арендатор баржи "Фортуна" открестился от "Северного потока — 2"

Арендатор баржи "Фортуна" открестился от "Северного потока — 2"

Компания "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС), которая является арендатором баржи-трубоукладчика "Фортуна", отказалась участвовать в проекте "Северный поток — 2". Представитель компании сообщил об этом в беседе с РБК.

Баржу "Фортуна" называли в числе потенциальных достройщиков газопровода "Северный поток — 2" после того, как швейцарский подрядчик Allseas под угрозой американских санкций решил выйти из проекта и отвел свои суда с Балтики. В МРТС заявили, что их компания никогда не являлась собственником баржи, а числилась ее арендатором. В компании также не намерены предоставлять "Фортуну" для участия в проекте, так как не хотят стать мишенью для санкций США, информирует РБК.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее заявлял, что Россия может самостоятельно завершить строительство газопровода. Глава Минэнерго утверждал, что достроить "Северный поток — 2" способно судно-трубоукладчик "Академик Черский".

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Автор: Руслан Неглинный
#газопровод #баржа #фортуна

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