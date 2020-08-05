Сенатор Круглый предложил правительству назначить выплаты сотрудникам детдомов

Член Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Владимир Круглый предложил ввести стимулирующие выплаты для работников детских домов в период пандемии коронавируса.

Сенатор напомнил, что воспитатели детей-сирот вынуждены работать 14 дневных смен внутри заведения без ухода домой, рискуя заразиться коронавирусом. При этом сотрудники соцучреждений стационарного типа не получают дополнительных выплат от государства.

"Во многих субъектах им выплачивают деньги за счет региональных бюджетов, но, по моему мнению, их нужно включить в документы о выплатах специалистам социальной сферы, потому что их работа очень близка по функционалу" — объяснил Круглый.

Он предложил установить доплаты по коронавирусу для сотрудников детдомов. Соответствующая инициатива поступила заместителю председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой.