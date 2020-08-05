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7:11   5 Августа 2020
Политика

Сенатор Круглый предложил правительству назначить выплаты сотрудникам детдомов

Сенатор Круглый предложил правительству назначить выплаты сотрудникам детдомов

Член Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Владимир Круглый предложил ввести стимулирующие выплаты для работников детских домов в период пандемии коронавируса.

Сенатор напомнил, что воспитатели детей-сирот вынуждены работать 14 дневных смен внутри заведения без ухода домой, рискуя заразиться коронавирусом. При этом сотрудники соцучреждений стационарного типа не получают дополнительных выплат от государства.

"Во многих субъектах им выплачивают деньги за счет региональных бюджетов, но, по моему мнению, их нужно включить в документы о выплатах специалистам социальной сферы, потому что их работа очень близка по функционалу" — объяснил Круглый.

Он предложил установить доплаты по коронавирусу для сотрудников детдомов. Соответствующая инициатива поступила заместителю председателя Правительства РФ Татьяне Голиковой.

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Автор: Яна Либерман
#россия #политика #выплаты

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