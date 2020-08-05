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6:38   5 Августа 2020
Политика

Два человека погибли при взрыве заминированного автомобиля SDF в Сирии

Два человека погибли при взрыве заминированного автомобиля SDF в Сирии

Взрыв произошел в окрестностях сирийского города Дибан провинции Дейр-эз-Зор. Сдетонировало самодельное взрывное устройство, заложенное террористами запрещенной в РФ группировки "Исламское государство".

Автомобиль взорвался на кольцевой развязке автодороги Ан-Нахия. В результате погибли два члена бандформирования "Демократических сил Сирии" (SDF), пострадали шестеро. Также исламисты предприняли попытку поджечь внедорожник курдских банд.

ФАН сообщает о стихийных митингах в Дибане. Местные жители протестуют против SDF, требуя расследовать дело об убийстве шейха племени аль-акидат. Демонстранты вышли на улицы населенных пунктов Шхиль, Аль-Хаваидж, Ат-Таяна и Акидат Джадид.

Протесты вынудили курдов схватиться за оружие. Ранения получили три человека. Члены племени аль-акидат захватили девять боевиков SDF в плен и потребовали освободить города от оккупации. Позже поступили сообщения о передислокации сил SDF.

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Автор: Руслан Неглинный
#сирия #взрыв #политика #sdf

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