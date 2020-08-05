Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфеда на 1,9 млрд

Министерство финансов России выступило с предложением о значительно сокращении расходов на содержание Госдумы и Совета Федерации, которые предусмотрены в 2021—2023 годах.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на документ министерства, на следующий год предложено снизить расходы на Госдуму на 2,9% (378 млн рублей). А вот в 2022 году эта цифра должна достигнуть 4,5% (577 млн рублей), и в 2023 году аналогичные траты продемонстрируют спад на 2% (256 млн рублей) до 12,4 млрд рублей.

Ежегодное финансирование Совета Федерации предложено уменьшить на семь млрд рублей. Также речь идет о сокращении расходов на Счетную палату на 517,9 млн рублей. Итоговое финансирование, по предварительным расчетам, может приблизиться к отметке в семь миллиардов рублей в год.