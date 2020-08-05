Немецкие СМИ обнаружили секретный корабль в проекте "Северный поток — 2"

Жилое судно "Россини", замеченное на стоянке в порту города Засниц в Германии, может использоваться в постройке газопровода "Северный поток — 2". Участие корабля в работах могут скрывать из-за санкций, сообщила газета Ostsee-Zeitung.

Реализация проекта находится на завершающей стадии, поэтому власти США оказывают все более жесткие попытки давления на участников строительства, отмечают немецкие журналисты. По их мнению, Вашингтон не остановится ни перед чем, поэтому под санкции рискует попасть даже владелец таинственного судна с символичным названием "Россини", стоящего в порту города Засниц.

Компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG, по мнению авторов, скрывает привлечение "Россини" к работам, потому что США хватит даже малейшего повода для введения санкций, чтобы помешать достроить "Северный поток — 2". Корабль, как выяснили журналисты, уже несколько недель стоит в порту Засница, куда в начале июня его доставил буксир, передает "ПолитРоссия".

По мнению журналистов, на "Россини" могут проживать рабочие, задействованные в проекте — примерно 140 человек, которых ежедневно забирает туристический автобус и отвозит в немецкий порт Мукран, где с мая стоит на якоре способное достроить "Северный поток — 2" судно "Академик Черский".