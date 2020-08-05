Получившие вакцину от коронавируса добровольцы вернулись к привычной жизни

Последний осмотр медиков подтвердил хорошее самочувствие добровольцев, испытывавших вакцину от коронавируса в Сеченовском университете.

Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий университета Вадим Тарасов рассказал об итогах конечного обследования пациентов, которые добровольно согласились испытать на себе отечественную вакцину от коронавируса. Об этом пишут РИА Новости.

Те добровольцы, которые получили вакцину дважды, после выписки вернулись к привычной жизни. Позднее их иммунитет сравнят с показателями тех, кого прививали единожды.

Телеканал "360" передает, что дети не получат вакцину от коронавируса до того момента, как врачи не убедятся в ее полной безопасности. Такое заявление сделала врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.