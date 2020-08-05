Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Получившие вакцину от коронавируса добровольцы вернулись к привычной жизни

Получившие вакцину от коронавируса добровольцы вернулись к привычной жизни

 Работающие пенсионеры стали получать повышенную пенсию с 1 августа

Работающие пенсионеры стали получать повышенную пенсию с 1 августа
Немецкие СМИ обнаружили секретный корабль в проекте "Северный поток — 2"

Немецкие СМИ обнаружили секретный корабль в проекте "Северный поток — 2"

 КНР заявила о ведущей роли США и РФ в ядерном разоружении

КНР заявила о ведущей роли США и РФ в ядерном разоружении
География коронавируса: какие страны снова вводят ограничения

География коронавируса: какие страны снова вводят ограничения

 Мечты США о ледокольном флоте в Арктике «замерзли» на Ближнем Востоке

Мечты США о ледокольном флоте в Арктике «замерзли» на Ближнем Востоке
Получившие вакцину от коронавируса добровольцы вернулись к привычной жизни

Получившие вакцину от коронавируса добровольцы вернулись к привычной жизни

 Работающие пенсионеры стали получать повышенную пенсию с 1 августа

Работающие пенсионеры стали получать повышенную пенсию с 1 августа
Немецкие СМИ обнаружили секретный корабль в проекте "Северный поток — 2"

Немецкие СМИ обнаружили секретный корабль в проекте "Северный поток — 2"

 КНР заявила о ведущей роли США и РФ в ядерном разоружении

КНР заявила о ведущей роли США и РФ в ядерном разоружении
География коронавируса: какие страны снова вводят ограничения

География коронавируса: какие страны снова вводят ограничения

 Мечты США о ледокольном флоте в Арктике «замерзли» на Ближнем Востоке

Мечты США о ледокольном флоте в Арктике «замерзли» на Ближнем Востоке
4:36   5 Августа 2020
Общество

Получившие вакцину от коронавируса добровольцы вернулись к привычной жизни

Получившие вакцину от коронавируса добровольцы вернулись к привычной жизни

Последний осмотр медиков подтвердил хорошее самочувствие добровольцев, испытывавших вакцину от коронавируса в Сеченовском университете.

Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий университета Вадим Тарасов рассказал об итогах конечного обследования пациентов, которые добровольно согласились испытать на себе отечественную вакцину от коронавируса. Об этом пишут РИА Новости.

Те добровольцы, которые получили вакцину дважды, после выписки вернулись к привычной жизни. Позднее их иммунитет сравнят с показателями тех, кого прививали единожды.

Телеканал "360" передает, что дети не получат вакцину от коронавируса до того момента, как врачи не убедятся в ее полной безопасности. Такое заявление сделала врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#пандемия #коронавирус #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...