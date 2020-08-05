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3:31   5 Августа 2020
Политика

КНР заявила о ведущей роли США и РФ в ядерном разоружении

КНР заявила о ведущей роли США и РФ в ядерном разоружении

Ядерный арсенал Пекина гораздо меньше, чем у Москвы и Вашингтона. Поэтому ведущая роль в процессе ядерного разоружения должна принадлежать им.

Такое заявление сделал посол КНР в США Цуй Тянькай во время выступления во вторник, 4 августа, на ежегодном форуме Аспенского института. Таким образом он ответил на вопрос о заинтересованности Китая в заключении соглашений по контролю над вооружениями с участием Москвы и Вашингтона.

"Я думаю, что США и Россия проводят сейчас очень важные переговоры относительно некоторых из имеющихся соглашений между этими странами", — поделился Цуй Тянькай.

Китайский дипломат также считает, что страны все-таки смогут достичь продления этих соглашений, а также сохранения стратегической стабильности. Тянькай отметил, что Китай по количеству ядерного вооружения сильно отстает от Москвы и Вашингтона. Эти страны играют ведущую ядерную роль, поэтому они и должны заниматься разоружением, заключил китайский посол.

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Автор: Яна Либерман
#сша #рф #кнр #ядерное оружие

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