КНР заявила о ведущей роли США и РФ в ядерном разоружении

Ядерный арсенал Пекина гораздо меньше, чем у Москвы и Вашингтона. Поэтому ведущая роль в процессе ядерного разоружения должна принадлежать им.

Такое заявление сделал посол КНР в США Цуй Тянькай во время выступления во вторник, 4 августа, на ежегодном форуме Аспенского института. Таким образом он ответил на вопрос о заинтересованности Китая в заключении соглашений по контролю над вооружениями с участием Москвы и Вашингтона.

"Я думаю, что США и Россия проводят сейчас очень важные переговоры относительно некоторых из имеющихся соглашений между этими странами", — поделился Цуй Тянькай.

Китайский дипломат также считает, что страны все-таки смогут достичь продления этих соглашений, а также сохранения стратегической стабильности. Тянькай отметил, что Китай по количеству ядерного вооружения сильно отстает от Москвы и Вашингтона. Эти страны играют ведущую ядерную роль, поэтому они и должны заниматься разоружением, заключил китайский посол.