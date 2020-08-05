Экс-депутат Рады призвала русскоязычное население покинуть Украину

Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион призвала русскоязычное население "паковать манатки", так как оно осталось "за гранью парадигмы". Бывший парламентарий заявил об этом в эфире украинского "Четвертого канала".

Словосочетание "русскоязычное население", по мнению Фарион, стал бытовым штампом. Экс-нардеп назвала тех, кто использует эту формулировку по отношению к себе, "маргиналами" и "нытиками".

Бывшая депутат считает, что русскоговорящим жителям для "украинизации" должно было хватить 30-ти лет, прошедших с момента объявления независимости.