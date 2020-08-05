Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Работающие пенсионеры стали получать повышенную пенсию с 1 августа

Работающие пенсионеры стали получать повышенную пенсию с 1 августа

 Милонов: ГД рассмотрит вопрос отправки российских спасателей в Бейрут

Милонов: ГД рассмотрит вопрос отправки российских спасателей в Бейрут
КНР заявила о ведущей роли США и РФ в ядерном разоружении

КНР заявила о ведущей роли США и РФ в ядерном разоружении

 Экс-депутат Рады призвала русскоязычное население покинуть Украину

Экс-депутат Рады призвала русскоязычное население покинуть Украину
География коронавируса: какие страны снова вводят ограничения

География коронавируса: какие страны снова вводят ограничения

 Мечты США о ледокольном флоте в Арктике «замерзли» на Ближнем Востоке

Мечты США о ледокольном флоте в Арктике «замерзли» на Ближнем Востоке
Работающие пенсионеры стали получать повышенную пенсию с 1 августа

Работающие пенсионеры стали получать повышенную пенсию с 1 августа

 Милонов: ГД рассмотрит вопрос отправки российских спасателей в Бейрут

Милонов: ГД рассмотрит вопрос отправки российских спасателей в Бейрут
КНР заявила о ведущей роли США и РФ в ядерном разоружении

КНР заявила о ведущей роли США и РФ в ядерном разоружении

 Экс-депутат Рады призвала русскоязычное население покинуть Украину

Экс-депутат Рады призвала русскоязычное население покинуть Украину
География коронавируса: какие страны снова вводят ограничения

География коронавируса: какие страны снова вводят ограничения

 Мечты США о ледокольном флоте в Арктике «замерзли» на Ближнем Востоке

Мечты США о ледокольном флоте в Арктике «замерзли» на Ближнем Востоке
2:50   5 Августа 2020
Политика

Экс-депутат Рады призвала русскоязычное население покинуть Украину

Экс-депутат Рады призвала русскоязычное население покинуть Украину

Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион призвала русскоязычное население "паковать манатки", так как оно осталось "за гранью парадигмы". Бывший парламентарий заявил об этом в эфире украинского "Четвертого канала".

Словосочетание "русскоязычное население", по мнению Фарион, стал бытовым штампом. Экс-нардеп назвала тех, кто использует эту формулировку по отношению к себе, "маргиналами" и "нытиками".

Бывшая депутат считает, что русскоговорящим жителям для "украинизации" должно было хватить 30-ти лет, прошедших с момента объявления независимости.

"Может, им еще десять надо?" — задалась вопросом Фарион.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#украина #фарион #русскоязычные

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...