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 Милонов: ГД рассмотрит вопрос отправки российских спасателей в Бейрут

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Украинский консул возмутился открытию границ Черногории для граждан РФ

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2:17   5 Августа 2020
Армия

Американские военные эксперты рассказали о "российском" вооружении Китая

Американские военные эксперты рассказали о "российском" вооружении Китая

Китайские истребители российского производства Су-30МКК защищают воздушное пространство Китая над спорным Южно-Китайским морем. Об этом пишет The Drive.

Американское издание отмечает, что часть из них переносила ракеты Р-27Р и Р-77 российского производства. Недавний десятичасовой учебный полет сопровождался воздушной дозаправкой, которая осуществлялась самолетом-танкером российского производства Ил-78.

The Drive напоминает, что Китай получил от РФ 76 единиц Су-30МКК. Часть из них Пекин модернизировал многофункциональными дисплеями, вооружением и своей авионикой.

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Автор: Кристина Мокроусова
#китай #российские истребители #Су-30МКК

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