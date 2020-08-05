Американские военные эксперты рассказали о "российском" вооружении Китая

Китайские истребители российского производства Су-30МКК защищают воздушное пространство Китая над спорным Южно-Китайским морем. Об этом пишет The Drive.

Американское издание отмечает, что часть из них переносила ракеты Р-27Р и Р-77 российского производства. Недавний десятичасовой учебный полет сопровождался воздушной дозаправкой, которая осуществлялась самолетом-танкером российского производства Ил-78.

The Drive напоминает, что Китай получил от РФ 76 единиц Су-30МКК. Часть из них Пекин модернизировал многофункциональными дисплеями, вооружением и своей авионикой.