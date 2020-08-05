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Украинский консул возмутился открытию границ Черногории для граждан РФ

Украинский консул возмутился открытию границ Черногории для граждан РФ

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1:35   5 Августа 2020
Политика

Украинский консул возмутился открытию границ Черногории для граждан РФ

Украинский консул возмутился открытию границ Черногории для граждан РФ

Открытие границ для российских туристов объясняется экономическими причинами, но помещение России в "зеленую зону" является неуважительным по отношению к Украине. Такое заявление сделал киевский дипломат Михаил Шматов.

Чиновник из Украины написал в Facebook, это вопрос элементарного уважения, несмотря на аксиому, гласящую, что "деньги не пахнут". Шматов напомнил, что именно Украина обеспечивает Черногорию самым большим числом туристов. Он не понимает, почему страна, которая отправляет по 13-14 бортов в неделю на курорт, находится в ограниченных правах.

"Очень надеюсь, что эти дискриминационные условия для наших граждан будут сняты", — заявил консул.

Черногория открыла границы для россиян 4 августа. Гражданам России и Азербайджана был разрешен въезд на территорию государства без каких-либо дополнительных условий. Отмечается, что возобновление прямого авиасообщения между странами еще не началось.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #украина #черногория #авиасообщение #границы

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