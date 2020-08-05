Работающие пенсионеры стали получать повышенную пенсию с 1 августа

Пенсионеры, продолжающие работать, с 1 августа 2020 года стали получать увеличенный размер пенсии. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Российской Федерации.

Повышенная пенсия будет начисляться всем пенсионерам, получающим страховые пенсии, за которые в прошлом году поступали взносы. Размер прибавки будет зависеть от заработной платы и суммы, которую платит работодатель за страхование. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Максимальная сумма увеличения пенсии ограничивается тремя пенсионными коэффициентами. Процесс перерасчета будет происходить автоматически, без подачи заявления.