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0:59   5 Августа 2020
Общество

Работающие пенсионеры стали получать повышенную пенсию с 1 августа

Работающие пенсионеры стали получать повышенную пенсию с 1 августа

Пенсионеры, продолжающие работать, с 1 августа 2020 года стали получать увеличенный размер пенсии. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Российской Федерации. 

Повышенная пенсия будет начисляться всем пенсионерам, получающим страховые пенсии, за которые в прошлом году поступали взносы. Размер прибавки будет зависеть от заработной платы и суммы, которую платит работодатель за страхование. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Максимальная сумма увеличения пенсии ограничивается тремя пенсионными коэффициентами. Процесс перерасчета будет происходить автоматически, без подачи заявления.

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Автор: Илья Романович
#пенсия #пенсионеры #пфр

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