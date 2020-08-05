Взрыв в Бейруте спровоцировал снижение курса доллара

Курс доллара начал снижаться по отношению к мировым валютам из-за сообщения о мощнейшем взрыве в Бейруте. Об этом свидетельствуют данные мировых торгов.

Взрыв и последующие заявления Израиля, что он не причастен к случившемуся, повлияли на стоимость американской валюты на мировой бирже. Перед инцидентом индекс доллара слабо рос и составлял 93,58 пункта, однако после происшествия по состоянию на 20:37 по Москве показатель снизился на 0,15% до 93,4.

Курс евро к доллару поднялся с 1,1755 до 1,1783 доллара за евро. Отмечается, что курс доллара к валюте Ливана зафиксирован на уровне около 1,5 тысячи ливанских фунтов за доллар.

Огромный взрыв произошел в районе порта столицы Ливана. Его ударная волна дошла не только до соседних городов, но и даже до находящегося в 200 километрах от Бейрута Кипра, сообщает Федеральное агентство новостей. Израиль сразу заявил о своей непричастности к инциденту.