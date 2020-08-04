Милонов: ГД рассмотрит вопрос отправки российских спасателей в Бейрут

Спасатели из России очень опытные и они должны быть обязательно отправлены в Ливан. Об этом сообщил депутат Виталий Милонов.

Милонов заявил, что Ливан является очень близкой для России страной, поэтому самолет с российскими спасателями должен быть отправлен в ближайшее время. Политик отметил, что в Ливане сейчас тяжелая ситуация, так как каждый час появляются все более жуткие кадры с места происшествия. По словам Милонова, нельзя медлить ни дня, так как людям нужна оперативная помощь. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Сильнейший взрыв произошел во вторник вечером в порту города Бейрут. Глава службы общей безопасности Ливана сообщил, что взорвалось вещество, хранившееся на складах в порту. МВД страны выясняет причину произошедшего. По последним данным, погибли в результате взрыва 70 человек, а еще более трех тысяч получили ранения и травмы.