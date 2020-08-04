Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Работающие пенсионеры стали получать повышенную пенсию с 1 августа

Работающие пенсионеры стали получать повышенную пенсию с 1 августа

 Милонов: ГД рассмотрит вопрос отправки российских спасателей в Бейрут

Милонов: ГД рассмотрит вопрос отправки российских спасателей в Бейрут
Взрыв в Бейруте спровоцировал снижение курса доллара

Взрыв в Бейруте спровоцировал снижение курса доллара

 Минздрав Турции обнародовал неутешительную статистику по коронавирусу

Минздрав Турции обнародовал неутешительную статистику по коронавирусу
География коронавируса: какие страны снова вводят ограничения

География коронавируса: какие страны снова вводят ограничения

 Мечты США о ледокольном флоте в Арктике «замерзли» на Ближнем Востоке

Мечты США о ледокольном флоте в Арктике «замерзли» на Ближнем Востоке
Работающие пенсионеры стали получать повышенную пенсию с 1 августа

Работающие пенсионеры стали получать повышенную пенсию с 1 августа

 Милонов: ГД рассмотрит вопрос отправки российских спасателей в Бейрут

Милонов: ГД рассмотрит вопрос отправки российских спасателей в Бейрут
Взрыв в Бейруте спровоцировал снижение курса доллара

Взрыв в Бейруте спровоцировал снижение курса доллара

 Минздрав Турции обнародовал неутешительную статистику по коронавирусу

Минздрав Турции обнародовал неутешительную статистику по коронавирусу
География коронавируса: какие страны снова вводят ограничения

География коронавируса: какие страны снова вводят ограничения

 Мечты США о ледокольном флоте в Арктике «замерзли» на Ближнем Востоке

Мечты США о ледокольном флоте в Арктике «замерзли» на Ближнем Востоке
23:48   4 Августа 2020
Общество

Милонов: ГД рассмотрит вопрос отправки российских спасателей в Бейрут

Милонов: ГД рассмотрит вопрос отправки российских спасателей в Бейрут

Спасатели из России очень опытные и они должны быть обязательно отправлены в Ливан. Об этом сообщил депутат Виталий Милонов.

Милонов заявил, что Ливан является очень близкой для России страной, поэтому самолет с российскими спасателями должен быть отправлен в ближайшее время. Политик отметил, что в Ливане сейчас тяжелая ситуация, так как каждый час появляются все более жуткие кадры с места происшествия. По словам Милонова, нельзя медлить ни дня, так как людям нужна оперативная помощь. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Сильнейший взрыв произошел во вторник вечером в порту города Бейрут. Глава службы общей безопасности Ливана сообщил, что взорвалось вещество, хранившееся на складах в порту. МВД страны выясняет причину произошедшего. По последним данным, погибли в результате взрыва 70 человек, а еще более трех тысяч получили ранения и травмы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#спасатели #взрыв #милонов #бейрут

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...