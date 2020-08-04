Военный эксперт рассказал о возможных причинах мощнейшего взрыва в Бейруте

Многое могло взорваться, но это точно не было инициировано пиротехникой, так как подобный вариант развития событий сопровождается салютом и разлетом ракет в разные стороны. Об этом заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.

Специалист рассказал, что взрыв похож на подрыв склада с боеприпасами в большом количестве. Ходаренок считает, что произошла детонация около тысячи тонн снарядов. Об этом пишет телеканал "360".

Эксперт сообщил, что это также может быть ракетный удар, который был нанесен по складу с боеприпасами местной группировкой. Минздрав столицы Ливана сообщал, что взрыв произошел на корабле с пиротехникой. По предварительным данным, около 50 человек погибли.