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 Переполненные больницы после взрыва в Бейруте попали на видео

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22:54   4 Августа 2020
Общество

Переполненные больницы после взрыва в Бейруте попали на видео

Переполненные больницы после взрыва в Бейруте попали на видео

Очевидцы сняли на видео переполненные больницы столицы Ливана. Ролик публикуют пользователи соцсетей.

Очевидцы сняли на видео переполненные больницы столицы Ливана. Ролик публикуют пользователи соцсетей.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Ливана сообщает, что больницы Бейрута переполнены.

Камера запечатлела заполненные коридоры и палаты. Большинство пострадавших людей перебинтованы. На полу видны разводы крови. Часть раненых сидят в инвалидных креслах.

Ранее телеканал "360" опубликовал кадры с места инцидента. Видно, что тяжелые контейнеры разбросало взрывом.

Происшествие произошло вечером, в порту города. Правоохранители сейчас выясняют причины детонации. В домах Бейрута выбило стекла, в некоторых обрушились балконы, потолки и перекрытия. Минздрав Ливана сообщил о 50 погибших и 2 500 пострадавших.

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Автор: Юлия Яковлева
#взрыв #ливан #бейрут

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