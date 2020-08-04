Более двух тысяч человек пострадали из-за взрыва в Бейруте

Руководитель ливанского Красного креста сообщил, что на данный момент от взрыва в Бейруте пострадали 2 500 тысячи человек. Однако это не окончательные данные.

Стало известно, что из-за взрыва в Бейруте погибли 30 человек. Инцидент случился накануне в порту. Предположительно, на один из местных складов свозились взрывоопасные вещества.

СМИ утверждают, что могла взорваться конфискованная селитра, хранившаяся на складе более года. Губернатор Бейрута сравнил взрыв с ядерными ударами. Он отметил, что из-за инцидента пострадала половина города.