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22:18   4 Августа 2020
Общество

Более двух тысяч человек пострадали из-за взрыва в Бейруте

Более двух тысяч человек пострадали из-за взрыва в Бейруте

Руководитель ливанского Красного креста сообщил, что на данный момент от взрыва в Бейруте пострадали 2 500 тысячи человек. Однако это не окончательные данные.

Стало известно, что из-за взрыва в Бейруте погибли 30 человек. Инцидент случился накануне в порту. Предположительно, на один из местных складов свозились взрывоопасные вещества.

СМИ утверждают, что могла взорваться конфискованная селитра, хранившаяся на складе более года. Губернатор Бейрута сравнил взрыв с ядерными ударами. Он отметил, что из-за инцидента пострадала половина города.

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Автор: Яна Либерман
#чп #ливан #бейрут

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