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21:46   4 Августа 2020
Политика

Минздрав Турции обнародовал неутешительную статистику по коронавирусу

Минздрав Турции обнародовал неутешительную статистику по коронавирусу

Рост числа заболевших COVID-19 в Турции свидетельствует о второй волне коронавируса в этой стране. Об этом заявил директор по качеству компании "Санитарный сервис", эпидемиолог Николай Дубинин.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Кодж заявил, что Анкара недооценивает реальные эпидемиологические риски в стране ввиду распространения коронавируса, которое пока не ослабло. Глава Минздрава указал, что рост заболевших COVID-19 фиксируют не только в отдельных районах и на курортах, а на всей территории Турции.

Увеличение числа инфицированных в Турции говорит о начале второй волны коронавируса в этой стране, заявил Дубинин. Эпидемиолог предупредил россиян, которые планируют путешествие на турецкие курорты, о высоких рисках заражения. Не исключено, что по возвращению из Турции российским туристам придется провести две недели на карантине, отметил специалист в комментарии Федеральному агентству новостей.

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Автор: Илья Романович
#турция #Дубинин #ЭПИДЕМИОЛОГ

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