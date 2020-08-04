Ходорковский может финансировать оппозицию через гранты Пивоварова

Оппозиционное движение "Объединенные демократы" запускает новый образовательный курс для муниципальных депутатов. Об этом заявил координатор движения Андрей Пивоваров.

В описании программы сказано, что лекции будут проходить в режиме онлайн, на них можно попасть бесплатно, но с одобрения неких модераторов. Программа якобы открытого курса построена так, что главная его часть будет проходить в закрытом режиме, имена лекторов держатся в секрете, а главным призом станет некий ресурсный грант от неизвестного спонсора.

Для прохождения полного курса участники должны предоставить "депутатский проект", после чего модераторы подумают, давать ли доступ к закрытой части. Какого рода должен быть проект, не уточняется. В конце "Объединенные демократы" обещают оказать помощь тем проектам, которые окажутся наиболее интересными. В каком виде победителям предоставят грант, тоже не сообщается.

На сайте движение также не отмечено, кто финансирует "Объединенных демократов" и их проект, но для ряда депутатов это является важным, ведь финалистов могут по итогу признать иноагентами, если деньги на их проект выделят из-за рубежа. В своем недавнем интервью изданию Znak.com Пивоваров говорил, что получает деньги на работу движения от ресурсов признанной в РФ нежелательной "Открытой России" беглого олигарха Михаила Ходорковского.

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