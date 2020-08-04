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20:56   4 Августа 2020
Политика

Ходорковский может финансировать оппозицию через гранты Пивоварова

Ходорковский может финансировать оппозицию через гранты Пивоварова

Оппозиционное движение "Объединенные демократы" запускает новый образовательный курс для муниципальных депутатов. Об этом заявил координатор движения Андрей Пивоваров.

В описании программы сказано, что лекции будут проходить в режиме онлайн, на них можно попасть бесплатно, но с одобрения неких модераторов. Программа якобы открытого курса построена так, что главная его часть будет проходить в закрытом режиме, имена лекторов держатся в секрете, а главным призом станет некий ресурсный грант от неизвестного спонсора.

Для прохождения полного курса участники должны предоставить "депутатский проект", после чего модераторы подумают, давать ли доступ к закрытой части. Какого рода должен быть проект, не уточняется. В конце "Объединенные демократы" обещают оказать помощь тем проектам, которые окажутся наиболее интересными. В каком виде победителям предоставят грант, тоже не сообщается.

На сайте движение также не отмечено, кто финансирует "Объединенных демократов" и их проект, но для ряда депутатов это является важным, ведь финалистов могут по итогу признать иноагентами, если деньги на их проект выделят из-за рубежа. В своем недавнем интервью изданию Znak.com Пивоваров говорил, что получает деньги на работу движения от ресурсов признанной в РФ нежелательной "Открытой России" беглого олигарха Михаила Ходорковского.

Подробнее читайте на сайте ФАН.

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Автор: Борис Нестеров
#ходорковский #иноагенты #пивоваров

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