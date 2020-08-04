Сотрудница посольства РФ незначительно пострадала при взрыве в Бейруте

Сотрудница российского посольства получила незначительные ранения при взрыве в столице Ливана.

Врачи оказали медицинскую помощь сотруднице посольства РФ, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, передает РИА Новости. Взрывная волна повредила фасад здания российского представительства.

Кроме того, пострадало здание посольства Казахстана, его консул получил незначительные повреждения, сообщает министерство иностранных дел страны.

Взрыв прогремел 4 августа в морском порту города. По предварительным данным, взорвался склад с пиротехникой. Сотни местных жителей получили травмы. Повреждены здания и машины, расположенные неподалеку. Минимум десять человек погибли в результате происшествия.