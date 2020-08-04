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20:51   4 Августа 2020
Общество

Вторая волна коронавируса началась в странах Европы

Вторая волна коронавируса началась в странах Европы

Страны Евросоюза объявили о начавшейся второй волне коронавирусной инфекции.

Повторное распространение коронавируса началось в Германии и Эстонии. Немецкие ученые отмечают, что в этот раз волна инфекции оказалась слабее. При этом количество новых случаев заражения COVID-19 методично растет.

Введение ограничительных мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции пока находится под вопросом. По данным медиков, власти Германии готовы ко второй волне COVID-19 ввиду уменьшенного показателя числа инфицированных.

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Автор: Юлия Яковлева
#евросоюз #эстония #германия #пандемия #коронавирус

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