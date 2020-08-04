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20:38   4 Августа 2020
Происшествия

СК не установил заказчиков в деле Голунова

СК не установил заказчиков в деле Голунова

Версия о заказчиках в деле журналиста Ивана Голунова не нашла подтверждения в ходе расследования. Следственному комитету не удалось выявить предполагаемого организатора провокации против корреспондента издания "Медуза".

Юристы по делу Голунова не пришли к единой точке зрения о наличии заказчика. Адвокат одного из обвиненных в провокации против журналиста полицейских Алексей Коврижкин объяснил, что следователи не задавали вопросов об организаторе инцидента с наркотиками, передает РИА Новости.

Правозащитник не знает, ведется ли следствие в данном направлении. Одной из версий была провокация с карьерными мотивами, сообщил адвокат. Уточняется, что окончательное решение по делу будет озвучено на этой неделе.

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Автор: Ирина Большунова
#журналист #обвинение #голунов

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