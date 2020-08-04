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20:58   4 Августа 2020
Россия

Сатановский напомнил о роли экс-президента Украины Кравчука в развале СССР

Сатановский напомнил о роли экс-президента Украины Кравчука в развале СССР

Политолог Евгений Сатановский ответил на требование первого президента Украины Леонида Кравчука к России, США, Франции и Британии выплатить Киеву 300 миллиардов долларов. Эксперт напомнил, что именно Кравчук стал ключевой фигурой в развале СССР и предположил, что политик мог сделать такое заявление из-за «бессознательного» состояния разума.

Ранее Кравчук заявил, что страны, подписавшие Будапештский меморандум (Россия, Штаты, Великобритания и Франция) должны возместить Украине стоимость советского ядерного оружия, от которого Киев отказался после событий 1991 года. В сумму компенсации в 300 миллиардов долларов он включил и деньги, на которые должен восстанавливаться Донбасс, разрушенный гражданской войной, начавшейся после смены власти на Украине в 2014 году.

«Скромный первый президент Украины, человек, который не просто подписал Беловежские соглашения, но был ключевым человеком в развале СССР, предъявляет нам требование в 300 миллиардов за его, Кравчука, отказ от ядерного оружия. Член ЦК КПСС, председатель Верховного Совета УССР Леонид Кравчук. Интересное кино», — рассуждает Сатановский в комментарии «Экономике Сегодня».

Сатановский напомнил о роли экс-президента Украины Кравчука в развале СССР

Ранее сенатор Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на предложение Кравчука. Политик считает, что ни одна страна, к которой украинский экс-президент предъявляет финансовые требования, денег не даст. К тому же, отметил сенатор, Киев «сперва должен вернуть Донбасс». Но есть и третья причина.

«Деньги исчезли бы, не дойдя до Донбасса», — намекнул на коррупционную составляющую украинских властей Пушков в Twitter.

В 1994 году четыре страны подписали с Украиной Будапештский меморандум: согласно документу, Киев участвует в программе по нераспространению ядерного оружия, а потому ядерный потенциал Украины был ликвидирован. В ответ РФ, Британия и США гарантировали Украине безопасность.

Ранее Сатановский заявлял, что Россия может присоединить украинский плацдарм НАТО, а Запад подогревает антироссийские настроения в странах бывшего СССР. Он выразил опасение, что бывшие союзные республики по украинскому сценарию превратятся в такие же плацдармы Североатлантического альянса и посчитал нужным тоже присоединить их к РФ.

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Автор: Тимофей Булочкин
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