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Китай намерен принять меры при высылке своих журналистов из США

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20:27   4 Августа 2020
Политика

Китай намерен принять меры при высылке своих журналистов из США

Китай намерен принять меры при высылке своих журналистов из США

Пекин будет вынужден принять ответные меры против американских журналистов в Китае, если Вашингтон не продлит визы китайским журналистам и они покинут страну, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ранее главный редактор газеты Global Times Ху Сицзинь заявил, что Пекин вернет американских журналистов на родину. Также он добавил, что Пекин готовится к "худшему сценарию" и примет ответные меры, передает РИА Новости.

Отношения между США и Китаем обострились на фоне пандемии COVID-19, когда Белый дом потребовал сократить число китайских журналистов, которые работают в государстве. Из-за этого из Соединенных Штатов выслали около 60 сотрудников китайских СМИ.

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Автор: Илья Романович
#сша #китай #мид кнр

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