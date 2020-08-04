Россиян предупредили о риске подхватить одновременно и грипп, и коронавирус

Заражение одновременно вирусом гриппа и коронавирусов возможно, но исход такого смешения не ясен, предостерег россиян главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

Коронавирус еще не до конца изучен, поэтому говорить, как он поведет себя с вирусом гриппа, пока не представляется возможным. Однако в медицинской практике известны случаи сочетания различных форм вирусных инфекций.

Главный инфекционист посоветовал гражданам пройти вакцинацию сразу, как только соответствующая программа будет запущена. Сейчас это особенно важно, так как надо исключить все возможные риски. В этом году вакцинацию планируется начать раньше, чем обычно, вероятно в конце августа, сообщает Interfax Russia.