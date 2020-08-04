Появились кадры последствий взрыва в порту Бейрута

Российское посольство пострадало при взрыве в столице Ливана. Фасад здания получил повреждения.

Взрыв в морском порту Бейрута произошел 4 августа. В результате происшествия были повреждены многие близлежащие здания. Предварительно, хлопок произошел на складе с пиротехникой. Губернатор города назвал взрыв беспрецедентным, чиновник сравнил его с атомными бомбардировками по Хиросиме и Нагасаки. Telegram-канал Mash опубликовал страшные кадры с места происшествия.

Фасад посольства РФ получил незначительные повреждения, сотрудники ведомства не пострадали, сообщил представитель дипмиссии РИА Новости. Сотни человек в окрестностях получили травмы. В результате взрыва погибли минимум десять человек.