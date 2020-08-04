Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Историк Понасенков предсказал тюремное заключение Артемия Лебедева

Историк Понасенков предсказал тюремное заключение Артемия Лебедева

 Россиян предупредили о риске подхватить одновременно и грипп, и коронавирус

Россиян предупредили о риске подхватить одновременно и грипп, и коронавирус
Китай намерен принять меры при высылке своих журналистов из США

Китай намерен принять меры при высылке своих журналистов из США

 Минфин хочет увеличить бюджет на расходы президента и его администрации

Минфин хочет увеличить бюджет на расходы президента и его администрации
География коронавируса: какие страны снова вводят ограничения

География коронавируса: какие страны снова вводят ограничения

 Мечты США о ледокольном флоте в Арктике «замерзли» на Ближнем Востоке

Мечты США о ледокольном флоте в Арктике «замерзли» на Ближнем Востоке
Историк Понасенков предсказал тюремное заключение Артемия Лебедева

Историк Понасенков предсказал тюремное заключение Артемия Лебедева

 Россиян предупредили о риске подхватить одновременно и грипп, и коронавирус

Россиян предупредили о риске подхватить одновременно и грипп, и коронавирус
Китай намерен принять меры при высылке своих журналистов из США

Китай намерен принять меры при высылке своих журналистов из США

 Минфин хочет увеличить бюджет на расходы президента и его администрации

Минфин хочет увеличить бюджет на расходы президента и его администрации
География коронавируса: какие страны снова вводят ограничения

География коронавируса: какие страны снова вводят ограничения

 Мечты США о ледокольном флоте в Арктике «замерзли» на Ближнем Востоке

Мечты США о ледокольном флоте в Арктике «замерзли» на Ближнем Востоке
20:20   4 Августа 2020
Происшествия

Появились кадры последствий взрыва в порту Бейрута

Появились кадры последствий взрыва в порту Бейрута

Российское посольство пострадало при взрыве в столице Ливана. Фасад здания получил повреждения.

Взрыв в морском порту Бейрута произошел 4 августа. В результате происшествия были повреждены многие близлежащие здания. Предварительно, хлопок произошел на складе с пиротехникой. Губернатор города назвал взрыв беспрецедентным, чиновник сравнил его с атомными бомбардировками по Хиросиме и Нагасаки. Telegram-канал Mash опубликовал страшные кадры с места происшествия.

Фасад посольства РФ получил незначительные повреждения, сотрудники ведомства не пострадали, сообщил представитель дипмиссии РИА Новости. Сотни человек в окрестностях получили травмы. В результате взрыва погибли минимум десять человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#взрыв #посольство #ливан #бейрут

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...