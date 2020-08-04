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 Минфин хочет увеличить бюджет на расходы президента и его администрации

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20:17   4 Августа 2020
Экономика

Минфин хочет увеличить бюджет на расходы президента и его администрации

Минфин хочет увеличить бюджет на расходы президента и его администрации

Министерство финансов России выступило с инициативой увеличения расходов на деятельность президента и его администрации в 2021 году, уменьшения в 2022 и снова увеличения в 2023 году.

Предложения министерства изложены в опубликованном документе о методике расчета предельных бюджетных ассигнований, сообщает ТАСС.

По сравнению с ранее установленными объемами, Минфин хочет увеличить бюджет на 88,78 млн рублей. В 2022 году министерство планирует его уменьшить на 191,4 млн рублей, а в 2023 году увеличить на 218,85 млн рублей.

В документе также изложены предложения увеличить в 2023 году в 5,5 раза расходы на деятельность Центральной избирательной комиссии — до 23,86 млрд рублей.

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Автор: Борис Нестеров
#минфин #цик #администрация президента

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