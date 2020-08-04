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19:53   4 Августа 2020
Общество

Российские туристы боятся турецких курортов из-за коронавируса

Российские туристы боятся турецких курортов из-за коронавируса

Россияне не слишком охотно покупают путевки в Турцию, опасаясь по прибытию на курорт оказаться в обсерваторе. Об этом заявила пресс-секретарь Российского союза туристической индустрии Ирина Тюрина.

Еще одной причиной отказа россиян от отдыха в Турции является необходимость проходить тест на коронавирус по возвращению с курорта на родину. Российские граждане не желают тратить средства на эти процедуры после отпуска за границей.

По словам Тюриной, российские туристы не желают проводить отпуск в карантине и бегать за справками, чтобы вернуться домой. Все это создает большие неудобства и снижает привлекательность отдыха в Турции, передает Федеральное агентство новостей.

Стоит отметить, что в эпидемиологическая ситуация в Турции ухудшается. Медики фиксируют увеличение числа выявленных случаев коронавируса из-за наплыва туристов в страну. За последние три дня 56 пациентов с коронавирусом скончались в Турции, зафиксировано 2 978 новых случаев COVID-19.

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Автор: Борис Нестеров
#турция #туризм #коронавирус

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