Историк Понасенков предсказал тюремное заключение Артемия Лебедева

Дизайнер Артемий Лебедев публично раскритиковал Евгения Понасенкова, но ответ историка, известного в сети как «Маэстро», не заставил себя долго ждать.

Ранее Лебедев назвал Понасенкова «самым фанфаронистым, с самой клинической манией величия, с нарциссическим расстройством».

«Единственное, что он умеет делать — это создавать ощущение, что он весь такой элита, такой барин, такой благородный — чуть ли не в дворянском собрании состоит, потому что он колхозник. У него на лице это написано. Максимум, на кого он может произвести впечатление — водитель автобуса из города Иваново», — заявил Лебедев.

Понасенков мастерски парировал выпад дизайнера, заявив о возможном намерении подать на него в суд. Кроме того, историк предсказал Лебедеву незавидную судьбу: тюремное заключение, однозначно не связанное с самим Понасенковым или «расчлененкой» — подобные преступления в последнее время все чаще появляются в информационном пространстве: например, дело об убийстве петербургского репера Александра Юшко, а десятью месяцами ранее — убийство бывшим доцентом СПБГУ Олегом Соколовым студентки Анастасии Ещенко.

«Он получит, я полагаю, в скором времени пару исков, принесет извинения. Я предсказываю очень точно события, буквально мистически — и я думаю, что вот этот тип, неудачник этот, сбитый летчик будет извиняться передо мной не только юридически, через суд, но и стоя на коленях. Мы это проверим. По моему мнению, вот не знаю почему, в скором времени Лебедев окажется в тюрьме. Причем это не будет связано со мной. Это просто будет совпадение — вот давайте проверим! В этом случае без расчленения, да», — заявил Понасенков на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Понасенков — публицист, историк, колумнист и режиссер. Его самая известная научная работа — «Первая научная история войны 1812 года»: как утверждал Евгений, Олег Соколов заимствовал тезисы из этой монографии, не давая ссылок на Понасенкова. С этого и начался их конфликт, закончившийся судом.

Историк неоднократно критиковал Соколова еще до того, как тот убил девушку, а на одном из судебных заседаний по делу Соколова он выступил в качестве свидетеля. Там Понасенков указал на жестокость экс-доцента, проявленную еще во время реконструкции Бородинского сражения: в образе Наполеона Соколов, по утверждению Понасенкова, жестоко обращался с лошадьми.

Причиной подключения к делу об убийстве аспирантки свидетельств Понасенкова стало заявление Соколова о травле со стороны историка, которая и «довела» его до преступления. Соколов жаловался на взлом Понасенковым и его сторонниками электронной почты убитой и угрозы со стороны Евгения — это, по его словам, и оказало на него психотравмирующее воздействие, толкнувшее на убийство своей возлюбленной — Ещенко.

Ранее Понасенков критически высказывался в комментарии «Политике Сегодня» об американском движении за права темнокожих «Black Lives Matter» — он расценивает происходящее в Штатах как «расовую войну» и «абсолютную катастрофу».