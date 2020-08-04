Провал команды спецпрокурора Мюллера и отсутствие доказательств вмешательства России в американские выборы не помешают Вашингтону продолжать вводить санкции против РФ. В этом убежден гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Американские санкции против 16 россиян в связи с делом о вмешательстве России в президентские выборы в США сохраняются, несмотря на полный провал расследования спецпрокурора Мюллера. Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, слова которого передает ФБА "Экономика сегодня", подчеркивает, что если бы Мюллер доказал свои тезисы, то об этом бы вся Америка знала и постоянно бы повторяла, но поскольку случилось наоборот, то Вашингтон предпочитать молчать об этом и сохранять необоснованные санкции.

Другой повод для санкций против России стало возвращение Крыма в состав России. По словам Журавлева, в США уже никто серьезно не рассматривает возможность возврата полуострова Украине с помощью санкций. Он подчеркнул, что Вашингтон никогда не признает своих ошибок, а потому ни провал Мюллера, ни законность воссоединения Крыма с Россией по результатам референдума, ни даже решения суда ООН не станут для Белого дома поводом для отмены санкций.