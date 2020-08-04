Криминалист рассказал, как определить склонен ли супруг к насилию

Эксперт-криминалист, профайлер Дмитрий Кирюхин во время онлайн-эфира в Медиагруппе «Патриот» рассказал, как определить склонен ли супруг к насилию. По его словам, мужчину-насильника вычислить можно сразу.

«Если последовал один удар, даже легкий, знайте, за ним пойдут и следующие. Все просьбы простить, букеты цветов, стояния на коленях, фразы, что это в первый и последний раз — вранье. Дальше будет только по нарастающей», — сказал он.

Однако с женщинами дела обстоят намного сложнее, ведь они склонны к шизофрении, уверен эксперт.

«Она [шизофрения] может проявиться в разных моментах. В некоторых случаях для этого необходим резкий взрыв, для этого нужен пусковой механизм», — объяснил он.

Под пусковым механизмом Дмитрий Кирюхин подразумевает какой-либо провоцирующий поступок со стороны мужа или любовника, который даст толчок для выброса негативных эмоций или даже нападения.

Также, по словам эксперта, у женщин бывает стадия острой шизофрении. В таком случае нужно особенно уделить внимание изменениям в настроении своей возлюбленной.

«Если в течение дня у нее меняется настроение от агрессивного к любовному и наоборот, значит есть какие-то проблемы. Такого быть не должно. Особенно если в момент агрессии хочет причинить боль. Если пытается укусить, то уже есть какая-то скрытая агрессия по отношению к мужчине», — констатировал Кирюхин.

Ранее Дмитрий Кирюхин объяснил, почему декриминализация бытового насилия развязала руки потенциальным преступникам.