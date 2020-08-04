ПФР объяснил, кто претендует на получение детской выплаты в 10 тысяч рублей

Пенсионный фонд России уточнил, кто из россиян с детьми может в августе получить детское пособие в размере 10 тысяч рублей. Об этом пишут СМИ со ссылкой на ведомство.

Семьи, где воспитываются дети в возрасте от 3 до 16 лет, в июне и июле получили от государства пособия. На данный момент деньги переведены порядка 90% семей. Однако 10% все еще не подали заявление. Именно эти россияне смогут получить выплаты в августе, сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для iReactor.

Такие семьи проживают в горных и отдаленных российских районах, где есть проблемы с интернетом. Они не смогли подать заявление, поэтому сотрудники ПФР приедут к ним лично и оформят выплаты за 2 месяца. В августе пока что не предвидится новых пособий, а сейчас деньги могут получить семьи, которые ранее не оформили выплату на детей.