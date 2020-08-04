Милонов высказался о пожизненном заключении для невменяемых преступников

Депутат Госдумы Виталий Милонов ответил на петицию о пожизненном наказании для убийц «со справкой от психиатра», размещенную на сайте Российской общественной инициативы (РОИ). Парламентарий считает, что срок принудительного лечения в психиатрической больнице для преступников с соответствующими расстройствами должен быть равен сроку содержания вменяемых преступников в тюрьме. Такое заявление он сделал на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

В петиции на сайте РОИ речь идет о людях, совершивших тяжкие преступления насильственного характера. Предлагается изменить Уголовный кодекс, Закон о психиатрической помощи и другие законодательные акты, дополнив их следующим положением:

«Лицо, совершившее особо тяжкое насильственное преступление (преступления) и признанное невменяемым, должно содержаться в закрытом психиатрическом лечебном учреждении до своей биологической смерти без права на освобождение».

Под предложением подписались более трех тысяч человек — это 3% от того числа подписей, которое необходимо для того, чтобы инициативу рассмотрели на законодательном уровне. Еще 79 голосов подано против петиции.

В настоящий момент в российских психиатрических спецучреждениях содержатся десятки опаснейших серийных убийц, на счету которых в общей сложности несколько сотен жестоко замученных жертв, сообщает автор петиции. Он утверждает, что предлагаемые им меры «нанесут удар по потенциальным преступникам, желающим избежать серьезного наказания, прикрывшись уже имеющейся справкой о невменяемости либо притворившись невменяемыми после поимки».

Милонов отреагировал на инициативу более мягким предложением. Тюремный срок для вменяемых и срок пребывания в специализированном учреждении для психически больных преступников он предложил уровнять ради общественной безопасности.

«Что касается людей, которые совершили подобного рода преступления и их [психическое] расстройство носит клинический характер, то конечно же срок содержания его в специализированном лечебном заведении должен быть сопоставим со сроком тюремного заключения. Ведь человек изолируется не только потому, что должен понести наказание за совершенное преступление, но и потому, что он потенциально опасен и общество защищается от этого человека», — отметил депутат.

Парламентарий обратил внимание на проблему «липовых» справок о невменяемости. Признание преступника невменяемым может быть выгодно для некоторых нечестных психиатров, заявил Милонов, которые «за хорошее вознаграждение» готовы признать обвиняемого психически больным «для того, чтобы вместо положенных 15 лет он 2–3 года провел в лечебнице и вышел на свободу».

«Протокол о невменяемости стал действительно частью темного бизнеса российской психиатрии и как только мы приведем это в соответствии с принципами справедливости и человек, будучи невменяемым будет сидеть столько же, сколько обычный преступник, просто в других условиях — в тюремной клинике, тогда исчезнет вся эта волна таких психиатрических заключений за хорошее "вознаграждение"», — предложил народный избранник.

Ранее Милонов высказывался о другом аспекте пенитенциарной системы, давно не практикуемом в России — смертной казни. Он заявил, что такое наказание противоречит православию, поэтому мораторий на расстрел отменять нельзя и объяснил, что осужденный не представляет опасности, так как уже изолирован от общества.