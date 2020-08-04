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18:52   4 Августа 2020
Общество

Депутат Свинцов: "комбинированный" Рунет позволит защитить россиян

Депутат Свинцов: "комбинированный" Рунет позволит защитить россиян

Существует три сценария развития законодательной базы по регулированию российского интернет-пространства — китайский, либеральный и комбинированный, заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Россия активно борется с организаторами несогласованных митингов, фейками о коронавирусе в Сети и многим другим. Но в борьбе нет полноценной возможности контролировать иностранные ресурсы — Facebook, YouTube, отметил Свинцов.

Существует проблема регулирования Рунета и ее можно решить тремя способами. В первом случае нужно следовать китайскому сценарию, когда все национальное интернет-пространство подвержено жесткой цензуре, а большинство иностранных ресурсов блокируется, передает Nation News.

Второй вариант — либеральный, который сейчас фактически работает в РФ. Социальные сети подконтрольны Западу и свободно присутствуют в России. Третий — комбинированный вариант, рассказал Свинцов. Органы власти начинают взаимодействовать с зарубежными интернет-гигантами. Они должны выполнить требования национального законодательства, после чего спокойно продолжат работать на территории страны.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #рунет #свинцов

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