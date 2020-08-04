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18:49   4 Августа 2020
Общество

Жалобу Грудинина в ЕСПЧ сочли за крах коммунистических идей

Жалобу Грудинина в ЕСПЧ сочли за крах коммунистических идей

Представители Коммунистической партии РФ вряд ли имеют моральное право обращаться в зарубежные инстанции, отметил публицист Дмитрий Пучков, комментируя решение ЕСПЧ завести дело по жалобе члена КПРФ Павла Грудинина.

Павел Грудинин обратился в ЕСПЧ после того, как по решению Видновского он потерял почти 42% акций "Совхоза имени Ленина". Дмитрий Пучков отметил, что история Компартии вряд ли дает моральное право членам КПРФ обращаться в международные организации.

Глава ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на своей странице в социальной сети Twitter рассказал, что Европейский суд по правам человека завел делопроизводство по жалобе Грудинина на постановление Видновского суда. Общественность эту новость встретила с неодобрением. Как отметили авторы Telegram-канала "Тезис", коммунисты продемонстрировали всем, что работают в интересах иностранных структур, передает Федеральное агентство новостей.

Писатель Дмитрий Пучков отметил, что члены КПРФ, согласно идеологии своей партии, не должны обращаться в иностранные инстанции.

"С моей точки зрения, коммунист в церковь ходить не должен. Сколько я себя помню, они всю жизнь атеистами были. И обращаться в какие-то зарубежные суды коммунист не должен. Поэтому тут очень большой вопрос, кто там коммунист вообще", — отметил Пучков.

Коммунистическая партия всегда решала свои проблемы внутри страны и не выносила "сор из избы". Коммунистам при Владимире Ильиче Ленине и в голову не пришло бы выносить свои дела на обсуждение в третьих странах, заключил собеседник издания.

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Автор: Кристина Мокроусова
#кпрф #еспч #грудинин

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