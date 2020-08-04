Неумелая политика ПНС привела к борьбе за коммунальные блага

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии пытаются справиться с протестами в городах Ливии. Население выходит на акции против режима главы ПНС Файеза Сарраджа. Об этом рассказали источники в социальных сетях.

Череда боестолкновений случилась накануне в Триполи. Неизвестные напали на главную электростанцию, еще одна группа вооруженных людей захватила десять объектов на территории между Триполи и Мисуратой.

Сейчас в ливийской столице развернулась война за коммунальные блага. Причиной этому стала политика так называемого Правительства национального согласия Ливии, которое отказалось распределять ресурсы честно между всеми жителями подконтрольных Триполи территорий, передает Федеральное агентство новостей.

Ливийские граждане вышли на стихийные митинги. Волна протестов прокатилась по ряду городов. Митингующие жгли покрышки и перекрыли дороги к электростанции, обвинив ПНС в том, что в районы, где дислоцированы боевики, электричество подается в полном объеме, тогда как мирные граждане вынуждены обходиться без света.

Также жители Ливии отмечают ухудшение криминогенной обстановки в западных городах Ливии, где хозяйничают боевики. В Сабрате террористы совершили налет на один из жилых домов. Они избили хозяйку дома и похитили маленького ребенка. Известно, что нападавшие - боевики группировок "Аль-Аму" и "Исам аль-Гуль".