Мечты США о ледокольном флоте в Арктике «замерзли» на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп поручил исполнительным департаментам продумать и доложить к началу августа варианты создания американского флота ледоколов для навигации по Арктике и Антарктике. По его мнению, это поможет укрепить влияние Штатов в регионе и подготовить достойный ответ на вызовы со стороны России и Китая.

Однако ведущий сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин усомнился в способности США построить конкурентный ледокольный флот.

«Учитывая, какая обстановка сейчас в Америке с экономикой, которая упала на 33%, все эти расовые протесты, сокращение среднего класса, множество умерших от коронавируса, все это ухудшается бескомпромиссной борьбой демократов с республиканцами. Поэтому даже если они будут пытаться догнать Россию, то это вопрос десятилетий», — сказал эксперт в комментарии «Политике сегодня».

США потеряли время, недооценив значение Арктики, уверен эксперт. Поэтому претензии американской администрации на влияние в регионе напрасны:

«Они раньше вообще на нее [Арктику] не обращали внимания, думали, что это периферия планеты. В основном они концентрировались на Ближнем Востоке, а сейчас для них важным является азиатско-тихоокеанский регион, то есть Китай».

По словам Блохина, сейчас США столкнулись с проблемой выбора приоритетов внешней политики: либо сдерживать Россию в Арктике и создавать флот ледоколов, либо же противостоять главному конкуренту — Китаю.

«Если они выберут стратегию на два фронта, то точно проиграют, ресурсов не хватит. На мой взгляд они сейчас будут концентрировать свое внимание на азиатско-тихоокеанском регионе», — заключил он.

На данный момент у США есть один тяжелый ледокол — USCG Polar Star. Судну более 40 лет и оно используется для выполнения миссий в Арктике и в Антарктике. Также у Береговой охраны есть средний ледокол, USCG Healy. Другие ледоколы в США находятся в частной собственности.