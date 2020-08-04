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18:15   4 Августа 2020
Общество

Марченко признался, что ждет выхода "Шугалей-2" и возвращения россиян

Марченко признался, что ждет выхода "Шугалей-2" и возвращения россиян

Депутат Госдумы Евгений Марченко опубликовал на официальной странице в соцсети Instagram трейлер второй части фильма "Шугалей-2", который представили 4 августа. Он выразил уверенность, что выход картины может помочь возвращению россиян.

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о незаконном удержании российских социологов в Ливии. Как отметил Марченко, во второй части картины будут подробно раскрыты детали нахождения социолога из Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана в незаконной тюрьме "Митига", известной своими нечеловеческими условиями содержания. Россиян в Ливии похитили весной 2019 года, однако им до сих пор не предъявили официальных обвинений.

В фильме "Шугалей -2" отмечается, что социолог Шугалей, даже несмотря на пытки и допросы, продолжает собирать информацию о происходящем беспределе в Триполи, где орудуют боевики ПНС.

Марченко отметил, что он лично участвовал в митинге у ливийского посольства, целью которого было привлечь внимание властей североафриканской страны к беспорядкам и несправедливости. Он также выразил надежду, что картина, раскрывающая страшную правду на происходящее в современном мире, сможет помочь вернуть социологов домой как можно скорее.

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Автор: Ирина Большунова
#ливия #марченко #пнс #Шугалей #суэйфан

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