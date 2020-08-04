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18:15   4 Августа 2020
Политика

Марков рассказал об антизападной и антироссийской кампании Лукашенко

Марков рассказал об антизападной и антироссийской кампании Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко ведет двойную политику, стараясь угодить и Западу, и России. Это может "весьма плачевно" обернуться для него самого, уверен член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Марков.

Лукашенко 4 августа выступил со своим ежегодным обращением к гражданам государства. Не один раз он упоминал Россию, используя недружественную риторику. Об этом информирует "ПолитЭксперт".

Марков заявил, что ему понятна стратегия действующего белорусского президента, ведь тот стремится достичь двух целей, придерживаясь антизападной и в то же время антироссийской кампании. С одном стороны главе республики важно смягчить западные санкции в отношении него и его команды, с другой — снизить сопротивление увеличившегося прозападного антироссийского электората. Однако эта стратегия может закончиться для президента весьма плачевно.

Марков также сравнил Запад с дьяволом, сообщив, что тот выступает в этой роли по отношению к России и Белоруссии.

"Никому еще с дьяволом договориться не получалось", — резюмировал он.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #белоруссия #запад #лукашенко #марков

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