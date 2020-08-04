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18:12   4 Августа 2020
Общество

Более 100 чеченцев вернули из Москвы в республику на перевоспитание

Более 100 чеченцев вернули из Москвы в республику на перевоспитание

Нарушителей общественного порядка и молодых людей, пристрастившихся к наркотикам вернули из Москвы обратно в республику Чечня, чтобы провести трудовое воспитание.

Депутат Госдумы Адам Делимханов встретил в Грозном возвращенных из Москвы чеченцев. Он отметил, что каждый день главе региона Рамзану Кадырову приходят сообщения о непотребном поведении сограждан за пределами региона. Поэтому власти приняли решение вернуть их на родину и помочь им осознать и исправить свои ошибки, передает РИА Новости.

Адам Делимханов подчеркнул, что возвращение ребят пойдет им только на пользу. Власти республики беспокоятся, что их могут использовать недоброжелатели Чечни в своих целях.

Никто не мешает молодым людям работать и учиться в других регионах, однако нужно уметь себя вести и не нарушать законы. Нарушителей будут возвращать на родину, где они будут проходить трудовое воспитание, передает телеканал "360".

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Автор: Ирина Большунова
#чечня #грозный #нарушители #Делимханов

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