Хозяин турецкого судна подверг опасности туристов

Владелец туристического судна в Турции набросился на сотрудников правоохранительных органов, прервавших экскурсию по причине несоблюдения мер по противодействию COVID-19. Об этом написало турецкое издание Yeni Safac.

Владелец судна, проводящий морские прогулки у побережья турецкого курорта Бодрум, разместил на борту большее количество туристов, чем допускается, пишет ФАН.

Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены остановить судно из-за несоблюдения социальной дистанции, предусмотренной мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Однако, турецкий бизнесмен, находящийся на борту без маски, повел себя агрессивно по отношению к сотрудникам береговой охраны. В итоге владелец туристического судна был задержан местной полицией.