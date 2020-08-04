Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат Свинцов: "комбинированный" Рунет позволит защитить россиян

Депутат Свинцов: "комбинированный" Рунет позволит защитить россиян

 Жалобу Грудинина в ЕСПЧ сочли за крах коммунистических идей

Жалобу Грудинина в ЕСПЧ сочли за крах коммунистических идей
ПФР объяснил, кто претендует на получение детской выплаты в 10 тысяч рублей

ПФР объяснил, кто претендует на получение детской выплаты в 10 тысяч рублей

 Политолог Джаралла указал на роль Польши в зависимости Украины от газа РФ

Политолог Джаралла указал на роль Польши в зависимости Украины от газа РФ
Понасенков осудил правительство Макрона за вседозволенность цыган

Понасенков осудил правительство Макрона за вседозволенность цыган

 Названы основные киберугрозы во время пандемии

Названы основные киберугрозы во время пандемии
Депутат Свинцов: "комбинированный" Рунет позволит защитить россиян

Депутат Свинцов: "комбинированный" Рунет позволит защитить россиян

 Жалобу Грудинина в ЕСПЧ сочли за крах коммунистических идей

Жалобу Грудинина в ЕСПЧ сочли за крах коммунистических идей
ПФР объяснил, кто претендует на получение детской выплаты в 10 тысяч рублей

ПФР объяснил, кто претендует на получение детской выплаты в 10 тысяч рублей

 Политолог Джаралла указал на роль Польши в зависимости Украины от газа РФ

Политолог Джаралла указал на роль Польши в зависимости Украины от газа РФ
Понасенков осудил правительство Макрона за вседозволенность цыган

Понасенков осудил правительство Макрона за вседозволенность цыган

 Названы основные киберугрозы во время пандемии

Названы основные киберугрозы во время пандемии
17:56   4 Августа 2020
Происшествия

Хозяин турецкого судна подверг опасности туристов

Хозяин турецкого судна подверг опасности туристов

Владелец туристического судна в Турции набросился на сотрудников правоохранительных органов, прервавших экскурсию по причине несоблюдения мер по противодействию COVID-19. Об этом написало турецкое издание Yeni Safac.

Владелец судна, проводящий морские прогулки у побережья турецкого курорта Бодрум, разместил на борту большее количество туристов, чем допускается, пишет ФАН.

Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены остановить судно из-за несоблюдения социальной дистанции, предусмотренной мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Однако, турецкий бизнесмен, находящийся на борту без маски, повел себя агрессивно по отношению к сотрудникам береговой охраны. В итоге владелец туристического судна был задержан местной полицией.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#турция #курорт #бодрум #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...