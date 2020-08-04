Добровольцы повторно испытают вакцину "Вектора" от коронавируса

Добровольцы, которые приняли участие в испытании вакцины от коронавируса в центре "Вектор", получат препарат второй раз.

Повторные прививки сделают через 21 день. Препарат должен способствовать выработке иммунитета против инфекции после второго введения вакцины, отметили в Роспотребнадзоре. Испытания в центре начались 27 июля.

Исследования препарата от коронавируса на добровольцах в госпитале им. Бурденко прошли успешно, сообщил в Министерстве обороны РФ. У людей получивших вакцину выработался иммунитет к вирусу, передает телеканал "360".