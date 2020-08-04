Милонов высказался о жене рэпера Энди Картрайта, расчленившей мужа

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что у Марины Кохал, расчленившей своего мужа — петербургского репера Энди Картрайта, — есть все шансы обернуть общественное осуждение в свою пользу. Такого эффекта девушка может добиться, если линия защиты будет выстроена на утверждении, что Кохал — жертва домашнего насилия, полагает парламентарий. Об этом он заявил на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Если она подключит очередного адвоката, который "топит" [Михаила] Ефремова, то он поменяет линию ее защиты и они скажут, что [Марина Кохал] была жертвой домашнего насилия и моментально она превратится в икону для либеральной общественности», — отметил Милонов.

Ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал жену музыканта Александра Юшко (читал реп под псевдонимом «Энди Картрайт») по подозрению в убийстве «неустановленным способом». 30 июля стало известно о смерти исполнителя, а дело обросло ужасающими подробностями: выяснилось, что Кохал расчленила тело мужа, который, по ее версии, умер от передозировки наркотиками.

Свой поступок она объяснила тем, что не хотела для него «бесславной смерти», поэтому решила спрятать тело супруга, которого якобы обнаружила уже мертвым. Тем не менее, экспертиза не нашла следов наркотических веществ в его останках.

Сторона потерпевших считает, что Кохал могла убить мужа на почве ревности и предлагает приобщить к делу переписку Юшко с поклонницей. По информации издания «Подъем», следователи изучили их диалог и пришли к выводу, что репера связывали с девушкой романтические отношения, о которых его жена знала.

Кохал проведет в следственном изоляторе два месяца, до 30 сентября. Защита настаивала на том, чтобы девушку отправили под домашний арест — у них с Юшко общий маленький ребенок. Любопытно, что одним из адвокатов подозреваемой является Сергей Лукьянов — он же защищает в суде историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении студентки Анастасии Ещенко. Сам Лукьянов назвал это совпадением и подчеркнул, что два дела ведутся параллельно, писало издание «Газета.Ru».