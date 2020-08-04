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17:40   4 Августа 2020
Экономика

В Донбассе может появиться свободная экономическая зона

В Донбассе может появиться свободная экономическая зона

Украина готова обсудить вопрос образования свободной экономической зоны в Донбассе, сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук.

Киев может пойти на некоторые компромиссы в рамках переговоров по урегулированию конфликтной ситуации в Донбассе, заявил Кравчук.

Вопрос присвоения Донбассу статуса свободной экономической зоны можно обсудить на встрече Минской контактной группы, отметил полномочный представитель Киева в группе.

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Автор: Руслан Неглинный
#донбасс #кравчук #экономическая зона

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