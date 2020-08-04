Представители известного своими псевдорасследованиями британского издания Bellingcat пытались подкупить сотрудников Федерального агентства новостей, предлагая 1000 евро за недостоверные показания о якобы "вмешательстве" РФ в выборы в США.

Федеральное агентство новостей подготовило материал о провокации британских журналистов. Очевидно, что Bellingcat готовит масштабную фальсификацию, отрабатывая заказ западных спецслужб.

Федеральному агентству новостей удалось собрать за круглым столом россиян, которые оказались под санкциями Вашингтона, безосновательно обвинившего их во "вмешательстве" в избирательный процесс на выборах президента США в 2016 году.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что британское издание Bellingcat давно штампует псевдорасследования о якобы совершаемых Россией "преступлениях" в Сирийской Арабской Республике. Это же издание безосновательно сообщало, что Москва якобы имеет отношение к авиакатастрофе малайзийского лайнера в Донбассе в 2014 году.

"Это такой модный для Запада стиль: под видом некой якобы достоверной информации устраивать провокации, выдавая ложь за результат какого-то "расследования", как это давно делает Bellingcat", — отметил парламентарий.

Попытки Bellingcat "купить" устраивающие их сведения, которые заведомо являются недостоверными, а позже выдать их за результат "расследования", не имеют ничего общего с журналистикой и демонстрируют высший уровень цинизма Запада.