Захарова: вина задержанных в Белоруссии россиян не доказана

Власти Белоруссии не предоставили никаких доказательств против задержанных в республике россиян, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Задержание, произошедшее в Минске, Захарова назвала спектаклем. По ее словам, Россия не даст своих граждан в обиду, о чем официальный Минск прекрасно осведомлен.

Сами россияне направлялись в Венесуэлу. По сообщениям отдельных СМИ, граждане РФ якобы были связаны с ЧВК "Вагнер", однако впоследствии эта информация была опровергнута. Слухи об обнаружении у задержанных россиян запрещенных предметов также не подтвердились.